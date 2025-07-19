СБУ ищет руководителя телеканала «Спас» Бориса Корчевникова

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова. Силовики соседней страны ищут его с 20 января 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные данные государственных органов власти противника.

СБУ обвиняет Корчевникова в том, что он якобы покушался на территориальную целостность Украины. Также украинские власти считают, что гендиректор «Спаса» незаконно пересекал границу страны.

На Украине Корчевникова могут заключить под стражу. СБУ заочно предъявило ему обвинения еще в марте. Телеведущий поддерживает СВО и ездит в новые регионы РФ.

Ранее сообщалось, что на Корчевникова могли готовить покушение. Его хотели избить.