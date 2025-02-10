Помогал бойцам СВО: стали известны данные о подготовке нападения на Корчевникова

Предприниматель Андрей Матус заявил, что соратник экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* бизнесмен Леонид Невзлин* мог заниматься подготовкой покушения на жизнь генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, сообщает RT .

«Невзлина* бесило, что после начала СВО Корчевников начал регулярно ездить в Донбасс, отправлять гуманитарную помощь и служить молебны в храмах у линии соприкосновения. Не нравилось, что у него большая аудитория, что он придерживается патриотической позиции», — сказал Матус.

По его словам, глава службы безопасности Невзлина* Роман Желязко под никнеймом Roger Jolly и по указанию начальника обсуждал с одним из членов своей команды перспективу поймать и избить Бориса Корчевникова. Соответствующие скриншоты Матус предоставил журналистам.

Сам Корчевников пока никак не комментирует информацию, но, если информация подтвердится, действия Невзлина* могут квалифицировать как уголовное преступление.

*Признаны иностранными агентами в России.