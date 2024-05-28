Сбежавший из Украины боец ВСУ Кузнецов получил российский паспорт

Экс-солдат ВСУ Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Москву и получил паспорт РФ

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов прошел многочисленные проверки и получил российский паспорт после побега в РФ с чемпионата Европы, сообщает Telegram-канал Mash .

Сергей Кузнецов подвергся проверкам службы безопасности сразу, как приехал в Москву. В итоге специалисты не нашли нарушений, что позволило парню получить российский паспорт. Теперь украинский беглец может поехать к родственникам, проживающим на территории РФ.

По словам Кузнецова, он пошел в украинскую армию после 11 класса, но в итоге понял, что не сможет служить, так как совсем не вдохновился зверствами местной теробороны, и сообщил отцу, что больше не готов оставаться в родной стране.

«Я пишу отцу, это полный дурдом. Я готов любыми способами выехать из Украины», — рассказал Кузнецов.

Бывший солдат ВСУ намеренно вступил в сборную Украины по армейскому рукопашному бою, так как ее участники имеют больше шансов покинуть страну ради международных соревнований. Воспользовавшись моментом, он уехал из Чехии в Москву.

Ранее российский паспорт получил американский хоккеист. Пожив в стране какое-то время, он назвал самые нелюбимые блюда местной кухни.