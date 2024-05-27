Получивший гражданство РФ американский хоккеист назвал самую отврательную русскую еду

Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл, получивший паспорт России, рассказал, какая русская еда ему нравится меньше всего. По его мнению, самый худший представитель кухни в РФ — это шпроты, сообщает Life.ru .

Защитник отметил, что в русской кухне есть несколько блюд, которые ему не понравились. По словам Менелла, среди них — ряд салатов и рыба.

«Это вообще не мое. Самая отвратительная русская еда — это определенно шпроты», — признался динамовец в интервью YouTube-каналу Russian Code.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин ранее заявлял, что Бреннану Менеллу нравится жить в России. В апреле 2023 года американец запросил российское гражданство и уже в июле хоккеист официально получил паспорт.