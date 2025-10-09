Самый «трезвый» губернатор России объяснил установку памятника Ивану Грозному

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что возведение монумента Ивану Грозному в Вологде будет олицетворять расширение территорий. Именно так Филимонов объяснил установку вышеуказанного памятника в городе, сообщает Life.ru .

Глава региона Филимонов отметил, что установка памятников неоднозначным историческим личностям — это не политический жест, а стремление к объективному взгляду на прошлое. В частности, монумент Ивану Грозному планируется установить к 880-летию Вологды, поскольку именно в этом городе царь начал возведение каменной крепости и основал Софийский собор — главный храм и духовный центр города.

«Этот памятник появится в Вологде неслучайно: он станет символом города, движения русского государства вперед, преумножения земель, распространения православной веры», — сказал Филимонов.

