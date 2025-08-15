Самолет Ту-214 приземлился в аэропорту Анкориджа

сегодня в 21:03

Самолет Ту-214 успешно приземлился на Аляске, однако в нем не было российского президента Владимира Путина. За полетом рейса в Сети наблюдали более 430 тысяч человек, пишет РИА Новости .

Данные об успешной посадке Ту-214 появились на сервисе Flightradar. Воздушное судно село в аэропорту Анкориджа, где будут проводиться российско-американские переговоры.

Ранее на Аляску прилетел еще один российский самолет Ил-76. Это судно приземлилось на авиабазу Элмендорф-Ричардсон.

Предварительно, Путин и американский президент Дональд Трамп должны встретиться в 11:00 (22:00 мск). Общение лидеров двух стран и их делегаций может длиться 6-7 часов.