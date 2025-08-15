сегодня в 14:29

Российский Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске

15 августа на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский Ил-76 уже прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон, где будут проходить двусторонние переговоры, свидетельствуют данные сервиса Flightradar .

Судя по данным Flightradar, российский самолет Ил-76 успешно долетел и приземлился на Аляске. Воздушное судно село на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.

15 августа на Аляске запланирована личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Американский президент планирует принять Путина на самом высшем уровне.

Политолог, американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с РИАМО заявил, что не следует ждать по итогам саммита сенсационных заявлений по Украине.