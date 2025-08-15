Без сенсаций по Киеву: политолог рассказал, что ждать от встречи Путина и Трампа

Ключевые договоренности между Россией и США могли быть достигнуты еще до переговоров, а предстоящая встреча обещает прогресс в двусторонних отношениях, даже без сенсаций по украинскому вопросу, сообщил РИАМО политолог, американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

15 августа на Аляске состоится историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она стартует в 11:00 по местному времени — это 22:00 по Москве. Сначала лидеры пообщаются наедине, а потом пройдут переговоры с делегациями. Путин будет первым в истории главой России, который посетил американскую Аляску.

«Я думаю, что уже есть договоренности, иначе бы этой встречи не было. Даже не было бы заранее запланированной пресс-конференции. Но мне так кажется, что по украинскому треку там будет пробуксовка. А вот в рамках двусторонних отношений — да, там, возможно, как раз прогресс: возврат дипсобственности, экономическое взаимодействие, стратегическая стабильность», — сказал Блохин.

Он отметил, что по украинскому треку, скорее всего, каких-то сенсаций ждать не стоит.

«Встреча уже сама по себе успешная, потому что предыдущая администрация рассматривала просто возможность переговоров с Россией уже как слабость, как пораженчество, как капитуляцию и так далее. Надо понимать, что российско-американские отношения более масштабные, более глобальные, чем один этот украинский вопрос», — подчеркнул политолог.

Блохин отметил, что продолжительность предстоящей встречи превысит шесть часов. По его словам, с учетом того, что телефонные переговоры обычно занимают около трех часов, такую длительность можно считать значительной.