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Саммит Евросоюза продлил миссию по подготовке ВСУ на 2 года

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Будапеште продлили миссию по подготовке ВСУ на два года. На нее выделили бюджет в размере 409 млн евро, сообщает ТАСС .

Таким образом, европейские страны будут предоставлять помощь украинским войскам как минимум до 15 ноября 2026 года. В заявлении Евросовета сказано, что миссия ЕС заключается в «усилении боевых возможностей» Киева.

Миссия ЕС, по утверждению европейских лидеров, должна будет перекликаться с миссией НАТО по содействию безопасности Украины и подготовке войск для нее.

С момента запуска своей миссии 17 октября 2022 года страны ЕС подготовили 60 тыс. солдат и офицеров ВСУ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в Евросоюзе сомневаются в предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд долларов. Это связано с победой Дональда Трампа на выборах президента США.