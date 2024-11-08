Саммит Евросоюза продлил миссию по подготовке ВСУ на 2 года
Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Будапеште продлили миссию по подготовке ВСУ на два года. На нее выделили бюджет в размере 409 млн евро, сообщает ТАСС.
Таким образом, европейские страны будут предоставлять помощь украинским войскам как минимум до 15 ноября 2026 года. В заявлении Евросовета сказано, что миссия ЕС заключается в «усилении боевых возможностей» Киева.
Миссия ЕС, по утверждению европейских лидеров, должна будет перекликаться с миссией НАТО по содействию безопасности Украины и подготовке войск для нее.
С момента запуска своей миссии 17 октября 2022 года страны ЕС подготовили 60 тыс. солдат и офицеров ВСУ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в Евросоюзе сомневаются в предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд долларов. Это связано с победой Дональда Трампа на выборах президента США.