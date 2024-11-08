Орбан: В ЕС сомневаются в предоставлении помощи Украине

ЕС может отказать Киеву в финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает РИА Новости .

"Пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. У нас есть сомнения по его реализации. Это открытый вопрос особенно после выборов в США», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.

Орбан добавил, что этой суммы недостаточно для поддержки Украины. А в самой Европе растет недоумение по поводу финансирования Киева в конфликте с Россией.

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком посоветовал европейским союзникам Владимира Зеленского "исчезнуть".