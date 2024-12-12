Сальдо предположил, что Запад может оставить Зеленского президентом Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сможет остаться на своем посту после завершения спецоперации, если так решит Запад, пишет РИА Новости .

«Его не выберут (в ходе голосования на выборах главы государства. — прим. редакции), но сделать снова президентом его могут», — отметил Сальдо.

По его словам, Зеленский уже готовится к выборам по указанию Запада.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратился к России, Белоруссии и Соединенным Штатам с просьбой помочь Украине «выгнать» президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что государство потеряло свой суверенитет.