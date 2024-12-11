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Депутат Рады Дмитрук просит помощи у РФ и Белоруссии: мы слабые, решите за нас

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратился с просьбой к России, Белоруссии и США решить судьбу Украины и «выгнать» Владимира Зеленского, сообщает Life.ru .

«Мы слабые, да, мы признаемся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъективность, <…> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы», — сказал Дмитрук в интервью агентству БелТА.

Он попросил также «выгнать» нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и выдвинуть кандидатов.

По мнению депутата Рады, необходимо назначить временное правительство, которое проведет выборы на Украине под надзором упомянутых им трех стран.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не признает Зеленского президентом и считает его решения ничтожными.