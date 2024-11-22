Бывший премьер-министр Украины заявил, что не считает Зеленского президентом

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград ряда деятелей, включая патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко, за поддержку РФ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, попавший в этот список, заявил, что такое решение незаконно и противоречит Конституции, сообщает Общественное Телевидение России .

Зеленский, по его мнению, нелегитимен и не имеет права издавать подобные указы без судебного решения. Азаров отметил, что для лишения наград необходимо наличие судебного приговора, который подтвердил бы такие действия.

Он также добавил, что не чувствует обиды от указа Зеленского, так как не признает его президентом и считает все его решения юридически ничтожными. По словам Азарова, он заслужил свои награды, и их оценка не зависит от мнения действующего президента Украины.

«Поэтому я не считаю этот указ законным, а его (Зеленского — ред.) не считаю президентом Украины», — заключил бывший премьер-министр.