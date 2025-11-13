Саакашвили могут обменять как пленного украинца

Саакашвили призвал Зеленского внести его в список «пленных» конфликта на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил главу Украины Владимира Зеленского включить его «в список гражданских пленных» в контексте конфликта на Украине. Политик заявил об этом в официальном обращении к украинскому лидеру, сообщает «РБК-Украина» .

Бывший глава Грузии, что ранее он возглавлял Одесскую областную государственной администрации (ОГА) и исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины. Он попросил Зеленского помочь ему «так же как в 2019 году», когда последний вернул Саакашвили «незаконно отобранное» украинское гражданство.

Экс-президент призвал внести его в перечень гражданских пленных с украинской стороны и распространить на него «соответствующие юридические последствия».

«Я хочу попросить вас, <…> включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как главу исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных (этого конфликта — ред.) с соответствующими юридическими последствиями», — говорится в обращении Саакашвили.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после чего его осудили за несколько преступлений, в том числе по делу о растрате государственного бюджета. На прошлой неделе против экс-президента и других лидеров грузинской оппозиции возбудили уголовное дело за призывы к свержению власти и саботажу.

Несколько дней назад Саакашвили признался в существовании двух Грузий.

