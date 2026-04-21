В МТС предупредили, что у всех россиян скоро появится ИИ-двойник

Через несколько лет у всех россиян будет ИИ-двойник

Через несколько лет ИИ-двойник появится у всех россиян. Он будет использоваться для выполнения рутинных задач вместо человека, в частности, сможет согласовывать собрания, напоминать коллегам о сроках и давать ответы на простые вопросы, заявил в разговоре с РИА Новости ведущий разработчик MWS AI (часть МТС Web Services) Иван Копылов.

Цифровой двойник будет являться ИИ-клоном. Он начнет выполнять однотипные задачи вместо человека.

Для формирования подобного клона нейросети можно дать доступ к переписке и документам человека. Система запомнит, как писать в его стиле, давать ответы на типовые вопросы и вести обычные диалоги.

Если предоставить ИИ-агенту конкретную инструкцию по выполнению стандартных задач, он может стать полноценным виртуальным работником. Но на 100% человека не заменит, поскольку не может решать новые, нестандартные задачи.

