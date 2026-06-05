В Наро-Фоминском округе продолжают озеленение города

Работы по озеленению и санитарной очистке продолжаются в Наро-Фоминске в рамках муниципальной программы по улучшению экологической обстановки. Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» удаляют аварийные деревья и высаживают новые саженцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске продолжается комплексное озеленение и благоустройство территории в рамках муниципальной программы по улучшению экологической обстановки и развитию зеленой инфраструктуры. Плановые мероприятия проводят сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство». Работы направлены на поддержание порядка на общественных пространствах и сохранение зеленого фонда города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.