Экспортеров Подмосковья пригласили на премию «Лидер торговли»

Подмосковные компании могут подать заявки на участие в ежегодной премии «Лидер международной торговли» до 19 июля 2026 года. Награда присуждается за вклад в развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Ассоциация экспортеров и импортеров проводит отраслевую премию «Лидер международной торговли». Ее цель — поддержать компании и руководителей, которые развивают экспорт и импорт, укрепляют международные связи и повышают конкурентоспособность российского бизнеса на глобальных рынках.

Премии вручат в 22 номинациях. Они охватывают экспорт и импорт, инфраструктуру ВЭД, международное партнерство, инновации, продвижение внешнеэкономической деятельности, а также региональное и отраслевое развитие. Участвовать могут экспортеры и импортеры, логистические и транспортные операторы, банки, страховые и финансовые организации, цифровые платформы и IT-решения для ВЭД, компании сопровождения и выставочные операторы.

Заявки принимают до 19 июля 2026 года на сайте https://award.exporterimporter.ru. С 20 июля по 20 августа пройдет верификация и отбор, с 21 августа по 6 октября эксперты определят победителей. Награждение состоится 30 октября 2026 года в Москве на форуме-выставке «Международный день торговли - 2026» в Центре международной торговли.

Оценка участников будет строиться на прозрачных критериях, включая объемы и динамику внешнеэкономической деятельности, географию поставок и деловую репутацию. Подробная информация доступна на сайте премии https://award.exporterimporter.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.