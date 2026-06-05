Скворцова рассказала, как ФМБА создает вакцину от рака

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о персонализированной российской онковакцине. Ее создают под опухоль каждого пациента, сообщает RT .

Скворцова заявила, что в опытах на животных вакцина против колоректального рака снижала объем опухоли на 60—80%, а у части животных опухоль полностью регрессировала. Препарат делают из материала биопсии: производство занимает 42 дня, еще семь дней уходит на проверку качества.

Искусственный интеллект помогает сравнить РНК опухоли и крови пациента, найти мутации и выбрать иммуногенные неоантигены. Затем результаты вручную проверяют биоинформатик и генетик.

Клиническое применение онковакцины разрешили в марте. Сейчас для вакцинации отобрали более 40 пациентов. Первым препарат ввели в конце марта и начале апреля. По словам Скворцовой, вакцина хорошо переносится, но о клинической эффективности говорить рано: первая оценка по МРТ запланирована через три месяца после введения.

Скворцова подчеркнула, что вакцина не заменяет хирургию, химиотерапию и другие методы лечения. Цель ученых — не обещать полное излечение, а превратить рак в контролируемое хроническое заболевание с длительной ремиссией.

ФМБА также получило разрешение на клиническое исследование вакцины против лихорадки денге. Первые фазы планируют провести в России, затем исследования могут продолжить в Латинской Америке. Доступ к препарату, по оценке Скворцовой, может занять три—пять лет.

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