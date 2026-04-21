Дети забирают сладости с могил: священник объяснил, нормально ли это

Практика оставлять конфеты и продукты чаще связана с языческими представлениями, а не с христианством. Конфликты вокруг еды на кладбищах возникают из-за разных представлений о традиции, сообщил РИАМО протоиерей Дмитрий Моисеев.

«При христианском подходе человек пришел, съел, помянул того, на чьей могиле это лежит — это нормально. Но таких случаев меньше. Чаще еду оставляют из языческих представлений, и тогда возникает негативная реакция, если кто-то ее забирает. Могут ругаться, если дети съедят то, что „предназначено умершим“. Греха в этом нет, особенно если человек помолился за похороненного. Конфликты возникают из-за восприятия. Причем не только со стороны родственников, но и со стороны случайных людей», — сказал Моисеев.

Он добавил, что у детей может искажаться восприятие темы смерти и памяти об усопших.

«Для них это не всегда осмысленное действие, а скорее игра или приключение. Они не до конца понимают смысл происходящего. В такой ситуации важно объяснить, что без внутреннего отношения и без молитвы просто приходить и забирать еду — неправильная модель поведения», — отметил священник.

Моисеев уточнил, что практика оставлять еду на могилах имеет два мотива.

«Первый — христианский: оставить тому, кто придет, помолится за умершего и съест. Второй — языческий: как будто принести умершему, чтобы душа могла „потрапезничать“. От этого зависит и отношение», — заключил он.

21 апреля отмечается Радоница — день особого церковного поминовения усопших. Дата меняется каждый год и приходится на вторник второй недели после Пасхального воскресенья. Суть праздника в том, что верующие разделяют радость воскресения Христа с усопшими. Этот день символизирует, что разлука с умершими близкими временна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.