«Попрыгун с места на место»: как HR относятся к людям, часто меняющим работу

Карьерный эксперт Ильгиз Валинуров сообщил РИАМО, что для молодого начинающего специалиста частая смена работы нормальна, но рекрутера насторожит этот факт в резюме претендента с опытом руководителя.

«Если вы — молодой специалист, то можете регулярно менять работу, пробовать себя, выходить на стажировки. Для уровня специалиста менять работу раз в год — это нормально, если вам 22-27 лет и вы в поисках себя, это нормальная практика», — сказал Валинуров.

При этом частая смена места работы на руководящей должности может доставить вам проблемы при трудоустройстве.

«Если вы, например, руководитель отдела, то за полгода-год не всегда можно принести пользу работодателю, тут речь идет о двух-трех годах. А если вы одно из первых лиц компании — коммерческий директор, финансовый директор, — то нормальным считается три-четыре года на одном месте работы. Если человек на такой должности раз в год меняет место работы, то тут подумают, что он не находится в поиске себя, а просто неэффективен», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при найме работодатель рассчитывает, что новый сотрудник будет приносить пользу в долгосрочной перспективе. Если же по вашему резюме видно, что вы меняете трудоустройство каждый год, то ваши шансы получить оффер заметно падают.

