В России взлетели продажи локализованных китайских машин

Объем продаж легковых машин китайских брендов, которые собираются на заводах в России, в первом квартале 2026 года увеличился практически в полтора раза, если сравнивать с тем же периодом 2025 года. Таких авто приобрели 51,5 тыс. единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг».

Каждый второй реализованный за это время китайский автомобиль (49%) создан в РФ. В январе–марте 2026 года продали 51,5 тыс. таких машин, и это практически в полтора раза больше, чем год назад.

Число автобрендов из КНР, которые создают автомобили в РФ, выросло до 18. Лидерские позиции по продажам в первом квартале 2026 года занял ряд китайских марок.

Первое место завоевал Haval с 33 тыс. единиц продаж, второе — Jaecoo с 4,2 тыс., третье — Jetour с 4 тыс. На четвертой позиции оказалось Voyah (2,9 тыс.) и Exeed (2,8 тыс.). В список 10 самых продаваемых также вошли Omoda, Changan, Chery, SWM и BAIC.

