Всеволод Волосевич проверил благоустройство дворов в Пушкинском и Королеве

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич проверил ход благоустройства дворов и пешеходных коммуникаций в Пушкинском и Королеве. По итогам выезда Пушкинскому округу поручили ускорить работы и представить дорожные карты, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Пушкинском округе из 26 запланированных пешеходных коммуникаций завершены 5, работы ведутся еще на 3, к 18 объектам подрядчики не приступили. Из 14 дворов благоустройство идет на 6, один двор полностью готов. Ямочный ремонт выполнен на 42% от плана — устранено 10 445 кв. м покрытия.

В Королеве все 13 пешеходных коммуникаций завершены. Из 10 дворов работы начались на 3. План по ямочному ремонту выполнен полностью — отремонтировано 13 500 кв. м.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что в регионе активно внедряют современные технологии контроля.

«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования. Подрядчики обязаны соблюдать установленные сроки и своевременно отчитываться, иначе работы не будут приняты», — пояснил министр.

В 2026 году в программу комплексного благоустройства включены 423 двора в 56 муниципалитетах Подмосковья.

По итогам проверки Пушкинскому городскому округу поручили представить дорожные карты по реализации проектов, обеспечить динамику ремонта картами, скорректировать сроки на информационных стендах и вывезти строительный мусор по адресам в Ивантеевке на улице Трудовой, дома 8, 10, 12, 12а и 12б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.