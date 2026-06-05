Жители Подмосковья могут оплатить газ через «Госуслуги.Дом»

Жители Подмосковья получили возможность оплачивать потребленный газ через сервис «Госуслуги Дом» в разделе «Счета ЖКУ». Новый способ оплаты уже доступен в веб-версии и мобильном приложении, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Оплатить газоснабжение теперь можно через сервис «Госуслуги Дом» в разделе «Счета ЖКУ». Платформа работает как в браузере, так и в мобильном приложении, доступном в AppStore и RuStore.

Кроме того, жители региона могут воспользоваться другими способами оплаты: через личный кабинет клиента, мобильное приложение «Мособлгаз», а также через терминалы в офисах обслуживания клиентов.

В компании напомнили, что для корректного начисления платы необходимо передавать показания приборов учета газа с 20 по 28 число каждого месяца. Часть счетчиков передает данные автоматически. Информация о приборах учета, ценах и тарифах размещена на официальном сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.