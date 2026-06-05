Нарколог дал советы родителям Подмосковья о вреде курения

Специалист Московского областного клинического наркологического диспансера объяснил, как правильно говорить с подростками о курении и помочь им отказаться от вредной привычки. Рекомендации дал главный внештатный психиатр-нарколог региона Виталий Холдин в рамках Недели сохранения здоровья детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рекомендовал начинать разговор с подростком с открытых вопросов, чтобы показать уважение к его мнению. По его словам, стоит спросить, что ребенок сам думает о курении, пробовали ли его друзья сигареты и почему они это сделали.

«Есть несколько базовых правил общения с подростком, которые связаны с этим уязвимым возрастным периодом. Ваша задача — помочь найти более здоровые пути самоутверждения и отказаться от морализаторства и "страшилок"», — рассказал Холдин.

Специалист отметил, что за курением часто скрывается желание выглядеть старше, стать частью компании или справиться с напряжением. Он посоветовал обсуждать с подростками последствия, которые важны именно для них: ухудшение внешности, желтые зубы, одышку, неприятный запах. Холдин добавил, что личный пример родителей играет ключевую роль, а при необходимости можно обратиться за помощью к специалистам филиалов наркологического диспансера в городах Подмосковья.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.