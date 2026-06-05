Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на ПМЭФ-2026 рассказал, откуда взялась цель более чем в 11 трлн рублей от внедрения ИИ к 2030 году, почему это не предел и что может помешать этого достичь. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Россия стоит на пороге масштабного экономического ускорения за счет искусственного интеллекта. Независимые оценки это подтверждают. По данным «Якова и Партнеров» и Яндекса (2025), эффект от внедрения ИИ в России может составить 7,9–12,8 трлн рублей в год к 2030 году, или до 5,5% прогнозного ВВП. В свою очередь PwC оценивает вклад GenAI и agentic AI в $2,6–4,4 трлн ежегодно к 2030 году, а в сценарии доверительного внедрения ИИ может добавить к мировому ВВП до 15% к 2035 году.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что цель более чем в 11 трлн рублей к 2030 году выглядит достижимой, а при ускоренном масштабировании, в том числе за счет ИИ-агентов, потенциал может оказаться выше.

«Это возможно при быстром переводе пилотов в массовое внедрение, особенно в отраслях с большим объемом повторяемых задач — по нашим оценкам, таких около 48% экономики. Главный механизм ускорения — рост производительности труда, и здесь у России особенно большой запас. Мы на 74-м месте в мире по этому показателю при рекордно низкой безработице (2,2%). По прогнозам аналитиков Сбера, GenAI, роботизация и цифровизация могут поднять производительность на 21–33% к 2032 году. Международные данные PwC (Global AI Jobs Barometer, 2025) показывают, что в отраслях с высокой „экспозицией“ к ИИ темпы роста производительности почти учетверились — с 7% до 27% за 2018–2024 годы», — сказал Ведяхин.

Он также подчеркнул, что для российской экономики это означает не массовое высвобождение людей, а возможность получать больше выпуска при дефиците кадров. Дисбаланс на рынке труда сохранится на уровне примерно 3 млн человек, а к 2032 году потребность составит 12,2 млн (в основном из-за выхода на пенсию).

Высвобождаемые ресурсы будут перераспределяться внутри компаний — на более сложные задачи, а не «на биржу».