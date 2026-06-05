В Подмосковье выдали более 26,7 тыс наборов для новорожденных

Более 26,7 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в регионе с 2019 года при рождении детей. Родители могут выбрать набор или денежную выплату 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области при рождении ребенка родители могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» либо денежную выплату в размере 20 тыс. рублей. Набор помогает обеспечить малыша и маму необходимыми вещами в первые дни после родов.

«Подарочный набор позволяет родителям сэкономить время и не тратиться на покупку самых необходимых вещей в первые дни после родов. В него входят более 50 предметов для мамы и ребенка, включая одежду, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные вещи. С момента запуска программы в 2019 году в Подмосковье выдали уже более 26,7 тыс. таких наборов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что получить набор могут граждане РФ, если ребенок родился в медицинской организации региона и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двойни или тройни подарок выдают на каждого малыша.

Вместо набора родители вправе оформить денежную выплату. Дополнительная информация размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает единый кол-центр системы родовспоможения по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.