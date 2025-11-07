Саакашвили признался в существовании двух Грузий

В Грузии существует два государства, считает бывший президент страны Михаил Саакашвили. По его мнению, в первой Грузии живут сторонники Европы и демократии, а во второй — «ничтожества и коррупционеры», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Первый канал грузинского телевидения.

Экс-президент убежден, что «единой» Грузии больше нет, и ее сменили «две цивилизационно разделенные» страны.

«Первая — это люди, которые любят свою страну <…>, хотят быть в Европе <…>, поддерживают демократию и свободные выборы», — считает политик.

Вторую Грузию, по мнению Саакашвили, создала действующая партия власти «Грузинская мечта». В этой стране живут «невероятно бесстыжие» люди — «ничтожества, коррупционеры и трусы».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после чего его осудили за несколько преступлений, в том числе по делу о растрате государственного бюджета. Накануне, 6 ноября, против экс-президента и других лидеров грузинской оппозиции возбудили уголовное дело за призывы к свержению власти и саботажу.

