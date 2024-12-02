Проект «Рыбарь» не согласился с информацией, что террористы захватили второй по величине сирийский город Алеппо благодаря помощи украинских советников. По данным ресурса, украинцы не имели «никакого влияния на планирование и уж тем более проведение операции в Алеппо».

1 декабря «Рыбарь» также комментировал статьи украинской прессы о том, что боевиков в САР готовили украинские спецслужбы, и утверждал, что представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины действительно приезжали в Идлиб ранее. Несмотря на это, военные ГУР пробыли в сирийской провинции «непродолжительное время», которого бы не хватило для обучения местных повстанцев «„с нуля“ всем азам» использования БЛА, полагает канал с аудиторией свыше 1,3 миллиона подписчиков.

Проект также отмечал, что украинская сторона, которая заявляла о помощи своих спецслужбистов боевикам в Сирии, «вновь стреляет себе в ногу» признанием о помощи террористам.

2 декабря РИА Новости со ссылкой на близкий к сирийским спецслужбам источник заявляло, что терористы из «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) захватили Алеппо благодаря помощи от украинских советников и высоким военным технологиям, которые им передали США. Информатор указывал, что незаконные вооруженные формирования не смогли бы освоить новые разработки без помощи военных советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и перебежчиков из сирийских правительственных войск.

* Запрещенные в России террористические организации.