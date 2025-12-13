Рыбаков назвал причину, почему США не вмешиваются в отношения РФ и Белоруссии

Постпред Белоруссии при ООН подчеркнул близость связей между Минском и Москвой

По мнению постоянного представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова действующее руководство США придерживается мнения о крепком союзничестве между Белоруссией и Россией, пишет ТАСС .

Рыбаков заявил, что нынешняя американская администрация убеждена в наличии тесных, дружественных, родственных и союзнических отношений между Минском и Москвой, исключая какое-либо вмешательство в эти взаимоотношения в прошлом и будущем.

«Нынешняя администрация (США — ред.) исходит из того, что у нас (у Белоруссии — ред.) абсолютно тесные, теплые, дружеские, родственные, союзнические отношения с Российской Федерацией, и никаких попыток вмешаться в эти взаимоотношения никогда не было и, я думаю, никогда не будет», — заявил Рыбаков.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией передал белорусскому президенту Александру Лукашенко личное послание.

