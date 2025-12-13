сегодня в 18:58

Коул передал Лукашенко личное послание от Трампа и его жены Мелании

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией отправил персональное обращение президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Представитель пресс-службы белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что это послание было доставлено в Минск специальным посланником США по делам Белоруссии Джоном Коулом, сообщает РИА Новости .

Эйсмонт поделилась ранее не обнародованной информацией, подчеркнув человеческий и интересный аспект: через спецпредставителя США по Белоруссии Джона Коула Лукашенко получил личное письмо от Дональда и Мелании Трамп.

В данном послании первая пара США выразила благодарность белорусской стороне и лично Лукашенко за теплый прием, который неизменно оказывался американским делегациям в Беларуси.

В обращении отмечается белорусское радушие и гостеприимство, выражается признательность за подарки, которыми ранее белорусский президент одаривал Дональда и Меланию Трамп. Кроме того, содержатся поздравления с приближающимся Рождеством и пожелания счастливых праздников, уточнила пресс-секретарь белорусского президента.

Эйсмонт добавила, что Трамп в своем послании выразил предвкушение возвращения Коула в Америку, чтобы узнать детали переговоров, прошедших в Минске 12 и 13 декабря с участием белорусского лидера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.