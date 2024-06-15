Румыния не пустила делегацию России в страну по политическим мотивам

Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за ситуации на Украине, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам Карасина, в конце июня в Бухаресте пройдет сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству.

Однако МИД Румынии письменно сообщил, что не выдаст визы российским дипломатам «с учётом российской агрессии против Украины».

«Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации. Мы конечно же будем это помнить!» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Россия потребовала от ОБСЕ осудить атаки ВСУ на Белгород.