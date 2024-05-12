сегодня в 17:05

Постпредство РФ: атаку Киева на Белгород совершили с вооружением НАТО

РФ требует от руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе жестко осудить атаку украинской армии на Белгород. Об этом рассказали в постпредстве при организации, сообщает ТАСС .

Также там уточнили, что в организации не должно быть двойных стандартов при оценке военных преступлений киевского режима.

В постпредстве РФ при ОБСЕ сообщили, что атаку на Белгород совершили с использованием вооружений НАТО.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения подъезда в доме в Белгороде пострадали 19 человек, среди которых двое детей.