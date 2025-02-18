Рубио заявил о решении восстановить штаты посольств в Москве и Вашингтоне

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Рубио: принято решение восстановить штаты посольств в Москве и Вашингтоне

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств, расположенных в Москве и Вашингтоне, сообщает ТАСС .

По его словам, которые приводит агентство Associated Press, будет восстановлена прежняя численность дипсостава. Это поможет и дальше выстраивать двусторонние контакты.

Рубио подчеркнул, что для обеих стран сейчас важна активная работа диппредставительств, способных нормально функционировать.

Во вторник состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Площадку для мероприятия предоставила Саудовская Аравия.

Ранее Рубио заявил, что завершение украинского конфликта потребует уступок со всех сторон.