Рубио заявил о решении восстановить штаты посольств в Москве и Вашингтоне
Рубио: принято решение восстановить штаты посольств в Москве и Вашингтоне
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Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств, расположенных в Москве и Вашингтоне, сообщает ТАСС.
По его словам, которые приводит агентство Associated Press, будет восстановлена прежняя численность дипсостава. Это поможет и дальше выстраивать двусторонние контакты.
Рубио подчеркнул, что для обеих стран сейчас важна активная работа диппредставительств, способных нормально функционировать.
Во вторник состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Площадку для мероприятия предоставила Саудовская Аравия.
Ранее Рубио заявил, что завершение украинского конфликта потребует уступок со всех сторон.