Рубио: завершение конфликта на Украине требует уступок со всех сторон

Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что завершение украинского конфликта потребует уступок со всех сторон. Об этом сообщает РИА Новости .

Во вторник прошли переговоры между делегациями РФ и США. Они состоялись в столице Саудовской Аравии.

Еще политик добавил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине справедливо, а также не допустить его возобновления «через 2-3 года».

Ранее Рубио сказал, что Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил антироссийские санкции.