Рубио: Евросоюз тоже должен договариваться по урегулированию с Россией

Как считает госсекретарь США Марко Рубио, Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил антироссийские санкции, сообщает РИА Новости .

Переговоры между РФ и США прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля.

«Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», — отметил Рубио.

В рамках переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского кризиса.