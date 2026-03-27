Рубио заявил, что США объяснили Украине позицию России по Донбассу
Глава американского Госдепартамента Марко Рубио сообщил, что США разъяснили украинским властям суть требований России относительно Донбасса, подчеркнув, что дальнейшее решение остается за Киевом, пишет РИА Новости.
«Мы рассказали украинской стороне, на чем настаивает Россия. Мы не выступаем за это. Мы объяснили им это. Это их выбор. Это не наше дело», — заявил Рубио, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался выводить свои войска с территории Донбасса ради гарантий безопасности. По его словам, украинские фортификационные сооружения в Донбассе — это «часть гарантий безопасности», поэтому он никак не может отозвать военных.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта пока приостановлены. Последний раз стороны встречались перед началом военной операции в Иране.
США и Израиль начали операцию в Иране 28 февраля. С этого момента переговоры по Украине приостановлены.
