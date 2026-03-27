Глава МИД Лавров прокомментировал паузу в переговорах РФ, США и Украины

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта пока приостановлены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

По словам министра, последний раунд переговоров прошел незадолго до того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. После этого наступила пауза.

При этом российская сторона осведомлена о контактах между Вашингтоном и Киевом.

«Сейчас возникла пауза. Но мы в курсе тех контактов, которые состоялись у американцев с украинцами. Нас об этом проинформировали», — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса до сих пор не согласованы главные вопросы, включая территориальный.

