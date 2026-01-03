Рубио: удары по Венесуэле были прикрытием для задержания Николаса Мадуро

По словам госсекретаря США Марко Рубио, удары по венесуэльской территории стали маскировкой для операции по захвату президента этой страны Николаса Мадуро, об этом заявил сенатор Майк Ли, пишет ТАСС .

Ли поделился в сети X информацией, полученной от Рубио. Предварительно известно, что атаки американских военных на различные цели в Венесуэле служили прикрытием для участников операции по задержанию Мадуро.

«Только что разговаривал по телефону с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером (утром по мск — ред.), были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест», — написал Ли.

Ли также добавил, что, по словам Рубио, после задержания Мадуро не планируется никаких дальнейших действий со стороны США в Венесуэле.

До того, как пропасть, Мадуро успел ввести в своей стране чрезвычайное положение соответствующим указом. Временным исполняющим полномочия президента может стать вице-президент Делси Родригес.

