Делси Родригес может стать исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в настоящее время находится в безопасности и имеет шансы занять пост исполняющего обязанности президента. Об этом сообщает Mash со ссылкой на Wall Street Journal.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес также сделал заявление, опубликовав видео, в котором опроверг ложные сведения о своей гибели в результате атаки США. До этого местные в Сети распространили слухи об убийстве Падрино Лопеса.

Ранее сообщалось, что США атаковали дом Падрино Лопеса, после этого появились слухи о его гибели. Родригес, в свою очередь, после захвата президента Николаса Мадуро, потребовала от Вашингтона доказательств, что лидер ее страны жив.

