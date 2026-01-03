сегодня в 13:14

Венесуэла требует от США доказательств, что Мадуро жив

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с громким заявлением в адрес США. Она потребовала от американской стороны предоставить доказательства того, что президент страны Николас Мадуро жив и здоров, пишет ТАСС .

По словам высокопоставленного чиновника, венесуэльское руководство не располагает информацией о текущем местонахождении главы государства. Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в правительственных кругах.

Официальный представитель власти подчеркнул необходимость получения подтверждений от США. Венесуэльская сторона настаивает на предоставлении конкретных фактов о состоянии Мадуро.

Данное обращение к американским властям свидетельствует о нарастающей напряженности в отношениях между двумя странами.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил, что военные США захватили Мадуро вместе с супругой и вывезли из его страны. Точное положение президента Венесуэлы на данный момент не раскрывается. Предполагается, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force.

