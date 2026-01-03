Трамп: Мадуро с супругой захвачены военными США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой захвачены военными Соединенных Штатов. Их вывезли с территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы США Дональда Трампа.

Он добавил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов успешно атаковали Венесуэлу.

Трамп отметил, что проведет пресс-конференцию об операции в стране. Она пройдет 3 января в 19:00 по Московскому времени.

Утром 3 января американские военные высадились в столице государства Каракасе. В небе заметили вертолеты. Также были уничтожены военные объекты, в том числе здание парламента. Были атакованы цели и в иных населенных пунктах государства.

Ранее сообщалось, что Комитету Сената Конгресса США по вооруженным силам не предоставили предварительного уведомления о боевых действиях в Венесуэле. Некоторые законодатели считают, что уведомлять комитет перед началом боевых действий нужно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.