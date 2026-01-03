CNN: профильному комитету Сената США не сообщили об атаке по Венесуэле Политика сегодня в 12:16

Комитет Сената Конгресса США по вооруженным силам не получал предварительного уведомления о боевых действиях в Венесуэле. При этом официальные лица администрации не брали обязательств по информированию комитетов парламента перед вероятными наземными атаками, рассказал источник телеканалу CNN, сообщает ТАСС.