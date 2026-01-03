CNN: профильному комитету Сената США не сообщили об атаке по Венесуэле
Комитет Сената Конгресса США по вооруженным силам не получал предварительного уведомления о боевых действиях в Венесуэле. При этом официальные лица администрации не брали обязательств по информированию комитетов парламента перед вероятными наземными атаками, рассказал источник телеканалу CNN, сообщает ТАСС.
При этом многие американские законодатели считают, что уведомлять комитет перед началом разных боевых действий необходимо.
До этого чиновники США подтвердили Fox News, что Соединенные Штаты действительно атакуют Венесуэлу.
Утром 3 января Соединенные Штаты вторглись в страну. Под ударом оказалась столица, Каракас. Президент Колумбии Густаво Петро отмечал, что США атаковали здание парламента Венесуэлы.
