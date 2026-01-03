Президент Колумбии: США бомбили здание парламента Венесуэлы
Фото - © kafka4prez./Flickr.com
Соединенные Штаты атаковали ряд объектов в Венесуэле. Среди них и здание парламента страны, рассказал президент Колумбии Густаво Петро в посте в Х, сообщает РИА Новости.
Американцы бомбили дворец федеральной законодательной власти. Он находится в Каракасе.
Также ВС США разбомбили военные объекты в Венесуэле.
Утром 3 января американский десант высадился в Каракасе. ВС США атаковали военные объекты в стране. Воздушное пространство над городом закрыли. В Каракасе заметили военную технику.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.