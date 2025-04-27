Рубио: США в ближайшее время оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты примут решение, продолжать ли посредничество в урегулировании украинского конфликта или сосредоточиться на других вопросах.

«На протяжении всего этого процесса речь идет об определении того, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки от него после 90 дней усилий», — сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что Вашингтон постарается выяснить данную информацию на этой неделе. В настоящее время имеются причины для оптимизма, однако есть и причины для беспокойства.

Госсекретарь добавил, что на сегодняшний день США недостаточно близки для достижения урегулирования российско-украинского конфликта. При этом Вашингтон не расширяет санкции в отношении РФ, так как это может негативно сказаться на процессе мирного урегулирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва готова начать переговорный процесс с Киевом и при этом не собирается ставить предварительных условий.