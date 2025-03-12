Рубио: США надеются, что РФ согласится на прекращение огня

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о надеждах на то, что Россия согласится на предложение о 30-дневном прекращении огня в зоне украинского конфликта, сообщает ТАСС .

По его ловам, если Россия скажет «да», то это будет очень хорошей новостью. Тогда начнется процесс подготовки к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Рубио уточнил, что в случае прекращения огня будет сделан шаг к завершению украинского кризиса. При этом он отметил, что «никто не пытается делать вид», что переговоры будут легкими и быстрыми.

Рубио считает, что США начнут что-то предпринимать, дождавшись ответа России. Если он будет отрицательным, то Вашингтону «придется иметь дело с этим».

«Надеюсь, ответ будет положительным», — сказал Рубио.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры украинской и американской делегаций. Киев согласился на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта. США предложили рассмотреть окончание боевых действий и России.