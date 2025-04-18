Рубио: нужно понять, возможно ли закончить конфликт на Украине в ближайшее время

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что важно понять, возможно ли урегулировать конфликт на Украине в ближайшее время. Он добавил, что выводы необходимо сделать в течение нескольких дней, сообщает РИА Новости .

«Нам нужно понять сейчас, в течение нескольких дней, возможно ли это (достижение урегулирования по Украине — ред.) в краткосрочной перспективе, потому что, если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны», — заявил Рубио журналистам.

Он назвал позитивными переговоры с украинскими представителями в Париже. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон надеется в скором времени получить ответ на свои предложения.

Рубио подчеркнул, что Киев получал поддержку США на протяжении трех лет, но теперь ситуация изменилась. Вашингтону нужно фокусироваться на других проблемах. Также он отметил, что США не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины.

В ходе парижской встречи все стороны «обнадеживающе» восприняли «контуры прочного и долгосрочного мира» на Украине, которые предложили США. Переговоры показали, что урегулирование конфликта на Украине вполне реально.