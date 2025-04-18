США после переговоров с Лавровым заявили о возможности мира на Украине

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Госдеп заявил о возможности мира на Украине по итогам консультаций в Париже

В ходе парижской встречи все стороны «обнадеживающе» восприняли «контуры прочного и долгосрочного мира» на Украине, которые предложили США. Переговоры показали, что урегулирование конфликта на Украине вполне реально, сообщает «Царьград» со ссылкой на сообщение Госдепартамента по итогам переговоров министров иностранных дел США и РФ Марко Рубио и Сергея Лаврова.

Во время телефонной беседы Рубио передал Лаврову «то же послание», которое американцы озвучили украинским делегатам и европейским союзникам в Париже.

«Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же послание <…>: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и сейчас представили всем сторонам контуры прочного и долгосрочного мира», — поясняется в документе.

Госдеп добавил, что поведение сторон на парижской показало, что мир на Украине возможен, если все стороны обязуются договориться.

Тем временем США и Украина подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку.

