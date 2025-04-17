Глава МИД РФ Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рубио

Телефонные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялись 17 апреля. В ходе разговора Рубио проинформировал Лаврова о контактах Штатов с Украиной на территории Франции, сообщается на официальном сайте дипвемства.

«Упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом (спецпосланником президента США — ред.) в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении МИД РФ.

По данным РИА Новости, Рубио также передал Лаврову позицию американского президента Дональда Трампа о том, что украинский кризис требует скорейшего завершения.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог опубликовал фото с представителями киевского режима после переговоров во Франции. Стороны обсуждали завершение конфликта.