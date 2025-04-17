Спецпосланник США Кит Келлог показал общее фото с Умеровым и Ермаком в Париже

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опубликовал в Сети совместное фото с представителями киевского режима, сделанное в Париже. На кадре рядом с ним стоят министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса администрации президента страны Андрей Ермак, сообщает РБК .

Келлог, Умеров и Ермак сделали совместное фото в Париже, куда все трое прибыли для переговоров. В Елисейском дворце стороны обсуждают урегулирование украинского конфликта и завершение боевых действий.

На общем фото Кит Келлог расположился посередине и улыбнулся. Слева от него встал Рустем Умеров, одетый в черную рубашку. В руке он держал пачку документов и блокнот. Справа от Келлога встал Ермак, одетый в костюм с черным галстуком и значком в виде украинского флага.

Ранее СМИ сообщили, что Кит Келлог предложил разделить Украину по руслу реки Днепр. Однако позднее спецпосланник Трампа заявил, что журналисты исказили смысл его фразы и на самом деле он говорил о разделе ответственности, а не самой страны.