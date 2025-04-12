Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины по Днепру

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог обвинил газету Times, в которой вышла колонка с ним, в искажении его слов о зонах контроля на Украине, сообщает РИА Новости .

Ранее в колонке газеты Келлог предложил создать на территории Украины зоны влияния по аналогии с послевоенной Германией, где часть страны была бы под контролем Европы, а часть — России. Как естественный разграничитель он предложил использовать реку Днепр.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины», — пояснил Келлог в соцсети Х.

Он подчеркнул, что имел в виду области или зоны ответственности, но не раздел страны.